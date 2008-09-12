Öğrenci affının kapsamı genişlemeli

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci affı yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'na sunmaya hazırlanırken, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, affın 1980'den itibaren tüm öğrencileri kapsaması konusunda ısrarlı olduklarını söyledi.



Öğrenci affı konusunda çeşitli girişimlerde bulunan Eğitim Hakkı Platformu temsilcileri Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in öğrenci affı ile ilgili tarih kapsamı açıklaması üzerine siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ile görüşmeye başladı. Eğitim Hakkı Platformu temsilcileri ilk olarak CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüştü. Kılıçdaroğlu, öğrenci affı konusunda son aylara yaşanan gelişmeleri basından takip ettiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik'in son 3 yıldaki ısrarının nedenini henüz bilmiyoruz. Ama öğrenci affının Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1980'den itibaren tüm öğrencileri kapsayacak bir düzenleme olması konusunda ısrarcı olacağız. Ayrıca 2007 yılı içerisinde öğrenci affı konusunda partimiz de bir kanun teklifi hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. Bu kanun teklifinde de öğrenci affının 1980 yılından itibaren herkesi kapsaması görüşü bulunuyordu" dedi.



Öğrenci affı geniş kapsamlı olmalı



Kılıçdaroğlu, hükümetin ise kapsam konusunda YÖK'ten gelen bilgiye göre yıl kapsamını belirleyebileceğine işaret ederek, "Önemli olan geniş kitlelerin sorunun çözümüdür. YÖK 2005-2008 arası olmalı derse bile, siyasi irade bu konuyu tartışmalı" dedi. CHP olarak konunu çözümden yana olduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendilerinden görüş istenmesi halinde kapsamlı bir yasa olması yönünde Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüş bildireceklerini açıkladı.

