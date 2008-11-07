Öğrenci affında tecil müjdesi

Milli Savunma Bakanlığı, öğrenci affından yararlanacakların askerliklerinin, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebileceğini bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5806 sayılı "Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"dan yararlanarak, ilişiklerinin kesildiği okullara başvuruları kabul edilen ve öğrenim hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu haklarını kullanacakları süre kadar ertelenebilecek.



29 yaşından büyük olanlar askere



Bu süre sonunda, yükseköğretim kurumlarınca öğrenciliğe intibakları yapılan yükümlülerin askerlik işlemleri, 1111 sayılı askerlik kanunun 35/c maddesi gereğince 29 yaş sonunu geçmemek üzere ertelenebilecek. 29 yaşından büyük olanlarla, bu süre sonunda 29 yaşını tamamlamış olanların öğrenciliğe intibakları yapılmış olsa dahi öğrencilikleri nedeniyle askerlikleri ertelenemeyecek.



İlişiklerinin kesildiği üniversitelere başvuran yükümlülerden, yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananların işlemlerini tamamlatmaları için yükseköğretim kurumlarından aldıkları belgelerle birlikte, ikametlerine yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekiyor.



Başvuru için süre başladı



Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden, 7 Haziran 1995 tarihinden kanunun yürürlüğe girdiği 28 Ekim 2008 tarihine kadar her ne şekilde olursa olsun ilişiği kesilenler ve 1980 sonrasında bu içerikte çıkarılan kanunlardan yararlanmamış olanların, 28 Ekim 2008 tarihinden itibaren iki ay içinde ilişiklerinin kesildiği kurumlara müracaat eden ve müracaatları kabul edilerek öğrenim / sınav hakkı tanınan yükümlülerin askerlikleri, bu kurumların teklifi üzerine bir yıl süre ile tehir edilebilecek.



Yüksek lisans 1 yıl, doktora 3 yıl tehir



Tez aşamasında ilişiği kesilen yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden, ilişiklerinin kesildiği üniversitelere iki ay içinde müracaat eden ve müracaatları kabul edilenler hakkında bu üniversitelerin teklifi halinde, 1111 sayılı askerlik kanununun 35/e maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek kaydıyla yüksek lisans öğrenimi için bir yıla kadar, doktora öğrenimi için üç yıla kadar askere sevkleri tehir edilebilecek.

