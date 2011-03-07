-ÖĞRENCİ AFFINDA SON GÜN ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - ''Af kanunundan'' yararlanarak, 2010-2011 eğitim öğretim yılının bahar döneminde derslere başlamak isteyen öğrencilerin, bugün mesai saati bitimine kadar atıldıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor. YÖK, üniversite rektörlüklerine konuya ilişkin birer yazı göndererek, ''Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerle bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları'' gerektiğine ilişkin yasal hüküm hatırlatmıştı. Yazıda, kanundaki ''2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanların 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretime başlayabilecekleri'' hükmüne de işaret edilerek, üniversitelere, ''Bu çerçevede 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bu maddenin yürürlük tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili öğretim kurumlarına başvuruda bulunanların şartlarının incelenerek durumları bu dönemde eğitim öğretim için uygun olanların kayıtlarının yapılması ve bahar döneminde eğitim-öğretime başlatılması'' talimatı verilmişti. Bahar döneminde okula başlamak istemeyenlerin üniversitelerine dönmek için 24 Temmuz 2011'e kadar başvuru süresi bulunuyor.