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ÖĞRENCİ AFFINDA SON GÜN 7 MART ANKARA (A.A)

02 Mart 2011 19:07

-ÖĞRENCİ AFFINDA SON GÜN 7 MART ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - YÖK ''af kanunundan'' yararlanarak, 2010-2011 eğitim öğretim yılının bahar döneminde derslere başlamak isteyen öğrencilerin 7 Mart 2011 Pazartesi gününe kadar üniversitelere başvurmaları gerektiğini bildirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversite rektörlüklerine konuya ilişkin yazı gönderdi.  Yazıda, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanunda, ''Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenlerle, bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları'' gerektiğine ilişkin hüküm yer aldığını anımsatan Özcan, burada belirtilen 2011-2012 eğitim öğretim yılına ait uygulamaya ilişkin gerekli düzenlemelerin bilahare YÖK tarafından yapılacağını kaydetti. Özcan, ayrıca kanundaki, ''2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanların 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim öğretime başlayabilecekleri'' hükmünü de hatırlatarak, üniversitelere, ''Bu çerçevede 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar döneminde bu maddenin yürürlük tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili öğretim kurumlarına başvuruda bulunanların şartlarının incelenerek durumları bu dönemde eğitim öğretim için uygun olanların kayıtlarının yapılmasını ve bahar döneminde eğitim-öğretime başlatılmalarını rica ederim'' talimatı verdi.

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