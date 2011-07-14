-ÖĞRENCİ AFFINDA SON GÜN 25 TEMMUZ ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Üniversiteden ilişiği kesilenlerin önümüzdeki eğitim-öğretim yılında üniversite öğrenimlerine başlayabilmeleri için ilişiği kesilen yükseköğretim kurumuna 25 Temmuz 2011 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, sosyal paylaşım sitesi ''Facebook''ta yayımladığı mesajında, 25 Şubat 2011 tarih ve 75857 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6111 sayılı Kanun'un 173.maddesiyle 2547 sayılı Kanuna ''GEÇİCİ MADDE 58''in eklendiğini anımsattı. Özcan, üniversiteyle ilişiği kesilen kişilerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren beş ay içinde (25.07.2011) ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerini belirtti. ''Bu yasadan faydalanmak isteyen siz değerli öğrencilerimizin için son başvuru tarihinin 25 Temmuz 2011 olduğunu sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum'' diyen Özcan, başvuruda bulunanların şartları ilgili öğretim kurumlarınca incelendikten sonra, kayıtları yapılarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabileceklerini kaydetti. Özcan, ''Yapmış olduğumuz bu yasal düzenlemeyle yeniden okullarına dönecek olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza üniversitelerimizin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da belirtmek istiyorum'' dedi.