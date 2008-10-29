Öğrenci affına Çankaya onayı

Cumhurbaşkanı Gül, öğrenci affı yasasını onayladı. 1995’ten sonra her ne sebeple olursa olsun üniversitelerden ilişiği kesilen öğrenciler 2 ay içinde başvurmaları halinde aftan yararlanabilecek.



Yaklaşık 70 bin kişinin başvurması beklenen öğrenci affı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla resmileşti. İki hafta önce TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanlığına gönderilen Öğrenci Affı Kanun Tasarısına göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil tüm sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisans üstü öğrenimi gören öğrenciler 7 Haziran 1995’ten kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanabilecek. 1980 sonrası çıkartılan aflardan hiç bir şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınacak.



Askerdekiler de yararlanacak





Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini, gözaltında veya tutuklu bulunanlar ise bu hallerinin sona ermesini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu haklardan yararlanabilecek. Aynı zamanda yükseköğretim kurumu hakkında idari yargı mercilerine başvuranlar da, af kapsamında yeniden kayıt yaptırma hakkına sahip olabilecekler.



Polis akademileri de yasa kapsamında



Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumlarında (GATA, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları), polis akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görürken 1995’ten sonra ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvurmaları halinde YÖK tarafından askeri okullar dışındaki fakülte veya yüksekokullara yerleştirilebilecekler.

