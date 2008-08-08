Öğrenci affı yeniden gündemde



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğrenci affı ile ilgili tasarı çalışmalarına başladıklarını bildirirken öğrenci affı yasa tasarısının, Eylül ayı içerisinde Bakanlar Kurulu’na, çalışmalarına başlamasıyla birlikte Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



Bakan Hüseyin Çelik on binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affıyla ilgili Bakanlık bürokratlarına bir taslak hazırlamaları için emir verdiğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında öğrenci affı ile ilgili yazışmalar sürerken, YÖK, 4 boyutta öğrenci affı konusunu irdeleyerek bu incelemeleri bir rapor haline getirecek.



YÖK, birinci boyutta, sayısal verileri toplayacak. Öğrenci affından yararlanacak genç sayısının yanı sıra, hangi üniversiteden, hangi fakülteden ve hangi bölümden kaç öğrencinin aftan yararlanacağı ile ilgili istatistiki bilgi çıkartılacak.



Yök, ailelerin durumunu da raporunda sunacak



YÖK ikinci boyutta ise üniversitelerin kapasitesini ve durumlarını irdeleyecek. Üçüncü boyutta ise pedagojik yönden öğrenci affının sonuçları, öğrencilerin birbiri ile uyumu ve üniversitelerdeki sisteme etkisi incelenecek. Dördüncü boyutta öğrenci affının toplumsal boyutunu ortaya koyacak olan YÖK, bu boyutta okulları ile ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin psikolojik durumu, ailelerin durumu ve bu boyutu ile affın gerekliliği konularını işleyecek. Öğrenci affını 4 boyutta inceleyen YÖK, bu incelemeleri bir rapor haline getirecek ve rapor ile beraber taslak görüşünü Milli Eğitim Bakanlığı’na bildirecek.



MEB, af tasarısını Bakanlar Kurulu'na sunacak



Söz konusu rapor doğrultusunda Bakanlık tarafından bir tasarı taslağı hazırlanarak, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu’nda söz konusu taslağın onaylanması halinde ise “öğrenci affı yasa tasarısıö TBMM gündemine getirilecek. Edinilen bilgiye göre söz konusu taslak metnin Eylül ayı ortasında tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulması planlanıyor. Bakanlar Kurulu’nun da onaylaması halinde en geç Ekim ayına kadar yasa tasarısını Meclis’e göndermesi bekleniyor.



