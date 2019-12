Öğrenci Affı Yasası'nda keyfi uygulama

1995’ten itibaren ilişiği kesilenlerin yararlanacağı afla ilgili sıkıntılar hala bitmiyor. Üniversitelerin, farklı uygulamalar ile öğrencileri kabul etmediği savunuldu.



Ekim ayında son 25 yılda çıkarılan 12'nci öğrenci affı yasalaşırken, 7 Haziran 1995'ten itibaren ne nedenle olursa olsun ilişiği kesilenlerin yararlanacağı afla ilgili sıkıntılar hala bitmiyor. Aftan yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi 29 Aralık 2008 itibariyle sona erecek olurken üniversitelerin, farklı uygulamalar ile öğrencileri kabul etmediği savunuldu.



Öğrenci affı kanunu 2 ay önce yasalaşırken, aftan; yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanıyor. Ayrıca, 1980 sonrası çıkartılan aflardan hiç bir şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınmışlardı.



Öğrenci affı için son 4 gün



Ancak, öğrenci affının çıkarılmasında önemli rol oynayan Eğitim Hakkı Platformu'na “öğrenciaffi.org” her gün afla ilgili şikayetler yağmaya devam ediyor. 29 Aralık 2008 mesai bitiminde öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi sona erecek olurken, Platform'a yapılan şikayetlerde üniversitelerin değişik sebeplerle öğrencileri kabul etmediği iddia ediliyor.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Eğitim Hakkı Platformu temsilcisi Emine Çiçek, “Öğrenci affı dilekçelerinde son günler ve öğrencilerin hala bitmeyen sıkıntıları var. Her gün gece yarılarına kadar telefon geliyor ve sıkıntılarını anlatıyorlar” dedi. Özellikle sıkıntıların 4 başlık altında olduğunu belirten Çiçek, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İTÜ, öğrencilerinin ilişik kesmelerinin engellendiğini kaydederek, “Ya birikmiş harçlarınızı ödersiniz yada ilişiklerinizi kesmeyiz' diyorlar. Bu öğrenciler, öğrenci affı başvurusu için son birkaç gün kalmasına karşın hala ilişiklerini kesemediler” dedi.



'Yasa keyfi uygulanıyor'



Kendilerine yapılan en fazla şikayetin ise yasanın “keyfi” uygulanması olduğunu belirten Çiçek, “Yasayı kafalarına göre keyfi uygulamaktalar. Bir kısım üniversitede dilekçe verirken; yasaya göre öğrenci olmadıkları için harç almamaları gereken bazı isimlerden harç isteniyor. Bazı üniversiteler ise yasada 'not ortalamasından ilişiği kesilenler için sekçikleri 3 dersten 2 sınav hakkı' denilmesine karşın uygulama esaslarında bunlara yer verilmiyor” dedi.

Çiçek, bazı üniversitelerde ise askerlik şubesine affa başvurduğuna dair yazı vermeleri istenen kişilere bu yazının verilmediği şikayetlerinin geldiğini açıkladı.