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Yaşam

Öğrenci affı yarın Meclis’te

Üniversitelerde öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı bugün TBMM Eğitim Komisyonu'nda görüşülecek.

13 Ekim 2008 03:00

Üniversitelerde öğrenci affını düzenleyen kanun tasarısı, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda bugün  görüşülecek.

Tasarıya göre, 28 Haziran 2000 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversiteden ilişiği kesilenler, 2 ay içerisinde başvurmaları halinde aftan yararlanabilecekler.

Ön lisans ve lisans düzeyinde ilişiği kesilenlere; devam şartını yerine getirmedikleri dersler için 1 eğitim öğretim yılı, dönemlik dersler için 1 dönem devam etme ve 4 sınav hakkı verilecek.

Açık öğretim sistemi ile öğrenim yapılan ön lisans, lisans tamamlama ve lisans programlarından kaydı silinenler de bu haktan yararlanacak. Aftan yararlanacakların askerliği tecil edilebilecek. Öğrenim kredisi veya katkı kredisi borcu bulunanların borçları ertelenecek.

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