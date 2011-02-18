T24 LogoT24 Logo
Politika

ÖĞRENCİ AFFI VECDİ GÖNÜL'E DE YARADI ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 12:20

-ÖĞRENCİ AFFI VECDİ GÖNÜL'E DE YARADI ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Öğrenci affını sizin de beklediğinize dair haberler var, yeniden doktoraya mı başlayacaksınız'' sorusunu da ''Yeniden başlamayacağım, eksik kalan kısmı tamamlayacağım'' diye yanıtladı. bakanlığının sadece darbe emrini verenlerin yargılanmasına yönelik bir düzenleme için çalışma yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, ''Böyle bir teklifimiz yok'' dedi. Gönül, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Genel Merkeze gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Artık sadece darbe için emri verenlerin yargılanacağı, emre itaat edenlerin yargılanmayacağı şeklinde çalışma yaptığınız yönünde iddialar var'' şeklindeki hatırlatması üzerine Gönül, Bakanlık olarak böyle bir tekliflerinin olmadığını söyledi. Bakan Gönül, ''Öğrenci affını sizin de beklediğinize dair haberler var, yeniden doktoraya mı başlayacaksınız'' sorusunu da ''Yeniden başlamayacağım, eksik kalan kısmı tamamlayacağım'' diye yanıtladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24