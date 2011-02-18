-ÖĞRENCİ AFFI VECDİ GÖNÜL'E DE YARADI ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, ''Öğrenci affını sizin de beklediğinize dair haberler var, yeniden doktoraya mı başlayacaksınız'' sorusunu da ''Yeniden başlamayacağım, eksik kalan kısmı tamamlayacağım'' diye yanıtladı. bakanlığının sadece darbe emrini verenlerin yargılanmasına yönelik bir düzenleme için çalışma yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, ''Böyle bir teklifimiz yok'' dedi. Gönül, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Genel Merkeze gelişinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Artık sadece darbe için emri verenlerin yargılanacağı, emre itaat edenlerin yargılanmayacağı şeklinde çalışma yaptığınız yönünde iddialar var'' şeklindeki hatırlatması üzerine Gönül, Bakanlık olarak böyle bir tekliflerinin olmadığını söyledi. Bakan Gönül, ''Öğrenci affını sizin de beklediğinize dair haberler var, yeniden doktoraya mı başlayacaksınız'' sorusunu da ''Yeniden başlamayacağım, eksik kalan kısmı tamamlayacağım'' diye yanıtladı.