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Yaşam

Öğrenci affı Meclis'te. Üniversite için 2. şans

Boş kontenjanlara yerleştirmeler yarın başlıyor. Ek yerleştirmelerle birlikte yaklaşık 40 bin gence daha üniversite şansı doğacak.

07 Ekim 2008 03:00

Boş kontenjanlara yerleştirmeler yarın başlıyor. Ek yerleştirmelerle birlikte yaklaşık 40 bin gence daha üniversite şansı doğacak

Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına ek yerleştirmeler yarın başlıyor. ÖSYM yetkililerinin verdiği bilgiye göre 13 Ekim’e kadar devam edecek başvuruların ardından kayıtlar 20-22 Ekim’de yapılacak. Ek yerleştirmelerle birlikte yaklaşık 40 bin gence daha üniversite şansı doğacak.

Üniversite sınavı öncesi kontenjanları 130 binin üzerinde artıran YÖK, ek yerleştirme öncesi 8 bin 400 daha kontenjan artırımına gitti. Böylece 24 bin 361 olan boş kontenjanlar, 32 bin 760’a yükseldi.
Bu sayının kayıt yaptırmayan adaylar ile birlikte 40 bin dolayına ulaşması bekleniyor.

Ek kontenjan dağılımı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre; açık öğretim hariç, lisans ve ön lisans olmak üzere bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenci sayısı 505 bin 83. Lisans programlarındaki boş kontenjan 7 bin 354 iken ön lisansta bu rakam 17 bin 7.
Boş kontenjanlar özellikle vakıf ve KKTC üniversitelerinde. Vakıf üniversitelerinin kontenjanı 9 bin 658 iken, KKTC üniversitelerinin 7 bin 663.

ÖSYM, yerleştirme sonrası kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayılarıyla ilgili çalışmayı ise henüz sonuçlandırmadı. Bu çalışma bittiğinde ek yerleştirme kontenjanı kesin rakamına ulaşacak.
Ek yerleştirmeden yararlanmak için 2008 ÖSS sonuçlarına göre sınavsız geçiş dahil (kontenjan sınırı olmayan Açık Öğretim Fakültesi hariç) herhangi bir bölüme yerleşmemiş olmak gerekiyor.

Ek yerleştirme kılavuzunda belirtilmiş olan bölümleri tercih edebilmek için öğrencilerin puanlarının bölümün taban puanına eşit veya büyük olması gerekiyor. Kılavuzlar ÖSYM sınav merkezlerinden alınacak. Adayların sekiz tercih yapma hakkı bulunuyor. Kontenjan sınırı olmayan Açık Öğretim Fakültesi de tercih edilebilecek.

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