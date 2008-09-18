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Yaşam

Öğrenci affı değerlendirmesi...

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk: "Öğrenci affının süresi daha çok öğrenciyi kapsayacak şekilde değiştirilmeli"

18 Eylül 2008 03:00

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan "öğrenci affı" tasarısının süresinin değiştirilerek, 1997 yılından günümüze kadar üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrencileri kapsaması gerektiğini savundu.

 

Koncuk, Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şubesi'nin düzenlediği iftar yemeğinde, kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen ve Bakanlar Kurulunca benimsenen tasarıyı değerlendirdi.

 

Öğrencilere yönelik af girişiminin memnuniyet verici olduğunu, ama süresinin son 8 yılı içeriyor olmasının vatandaşların beklentisine cevap vermediğini ileri süren Koncuk, şöyle konuştu: "Hükümetin öğrencilere yönelik af girişimini olumlu buluyoruz. Fakat bu affın süresi 2000 yılından başladığı için, 28 Şubat sürecinde mağdur olan birçok başörtülü öğrenci bu aftan yararlanamayacak.

 

Bunun için bu tasarı tekrar gözden geçirilmeli, süresi en az 1997 yılından başlayacak şekilde değiştirilerek, sebebi ne olursa olsun üniversitelerle ilişiği kesilen tüm öğrenciler tekrar okullarına dönmeli."

 

Yönetici atamalarını eleştiren Koncuk, 81 ilde 25 binin üzerinde geçici görevlendirilmiş yönetici olduğunu belirterek, atama şartlarını taşıyan tüm öğretmenlerin müdür ve müdür yardımcısı olarak atanmaları gerektiğini söyledi.

 

Koncuk, kendilerine yönelik "sadece öğretmenlerin sendikası" tarzındaki ifadeleri bazı sendikaların kendilerini yıpratmak için söylediği gerçek dışı sözler olduğunu kaydederek, "Biz sadece öğretmenlerin değil, üniversitesinden, ilköğretimine kadar tüm eğitim camiasının sorunlarını dile getirerek, çözük yolları arayan bir sendikayız" dedi.

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