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Yaşam

Öğrenci affı bekleyenlere askerlik şoku

Öğrenci affı yasa tasarısında, 29 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerin askerlik tecillerinin yapılmaması öngörülüyor.

22 Ekim 2008 03:00

Öğrenci affı yasa tasarısı Meclis’te görüşülmeye başlanırken, af bekleyen gençler askerlik şoku yaşıyor. Tasarıda, 29 yaşını doldurmuş erkek öğrencilerin askerlik tecillerinin yapılmaması öngörülüyor.

Öğrenci affı yasa tasarısında askerlik tecili ile ilgili olarak “Askerlik Kanunu’nun 35’inci maddesi hükmüne” göre yapılması af bekleyen gençlerde şok etkisi yarattı. 29 yaşını doldurmuş erkek öğrenciler söz konusu 35. madde gereğince askerlik tecili yaptıramayacak. Af bekleyen gençler söz konusu uygulamanın af bekleyen gençler arasında önemli soruna neden olacağı gerekçesiyle milletvekillerine telefon ve faks yolu ile ulaşmaya çalışıyor. Gençler, milletvekillerine “Bu durum acilen değiştirilmeli. Her yaştaki öğrenci aftan faydalanırsa tecili eğitimi süresince yapılmalı” görüşünü iletiyor.

Af bekleyen öğrenciler “28 yaşında bir genç affa başvurursa, 1 yıl okula devam edecek ve faydalanıp faydalanmadığı anlaşılınca okula devam edemeyecek. Çünkü 29 yaşına girmiş olacak ve tecili yapılmayacak. Sonra okulunu bırakacak, askere gidecek, 15 ay askerlik yapıp dönüşte kaldığı yerden devam edecek. Böyle bir uygulama olur mu? Askerlik tecili ile ilgili yaş sınır olmasın. Yasanın düşünmeden hazırlanmış maddeleri, pek çok öğrenciyi dışarıda bırakacaktır. Sonra ‘biz af çıkardık ama bakın, başarı oranı çok düşük’ demeyin. Yasa gerekli şekilde hazırlanmadığı için faydasız olacak. Bunu biz size şimdiden söyleyelim” dediler.



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