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Yaşam

OGM: Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık

27 Ağustos 2021 22:50

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugün çıkan 7 orman yangınının tamamının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşadığımız acıları tekrar yaşamayalım; ormanda ateş yakma, izmarit atma, çöp bırakma, yangına sebep olma. Bugün çıkan 7 orman yangınının tamamını kontrol altına aldık. Antalya, Kahramanmaraş ve Manisa’da çıkan orman yangınları kontrol altına alınırken Manisa, İzmir ve Elazığ’da yangınlar söndürülmüştür."

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