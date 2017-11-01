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Oğluyla telefonla konuşurken aracın çarpmasıyla öldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da özel okulda kimya öğretmeni olarak görev yapan Lamia Avşar, muayeneye gittiği Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu haberini oğlu Bülent Birden'e bildirmek istedi

01 Kasım 2017 14:24

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da özel okulda kimya öğretmeni olarak görev yapan Lamia Avşar, muayeneye gittiği Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nden çıkarken, sağlık durumunun iyi olduğu haberini oğlu Bülent Birden\'e bildirmek istedi. Avşar cep telefonundan oğluyla konuşurken, hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü. Acı olaya telefonda tanık olan oğul Birden, \"Annem telefonda, \'mide fıtığı\' tanısı konulduğunu söyledi. Tam kan değerlerini  anlatırken, birden patlama gibi bir ses ve derinden gelen çığlıklar duydum. Telefon kesildi. Anneciğimin ölümüne telefon ile tanık oldum\" dedi. Kaza, fakültenin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Bir dönem UÜ\'de de görev yapan, Bursa Anadolu Lisesi\'nden emekli kimya öğretmeni 65 yaşındaki Lamia Avşar geçen cuma günü muayene olmak için UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gitti. Özel bir okulda öğretmenliğe devam eden Avşar muayene olduktan sonra poliklinikten çıkarken, sağlık durumunu 40 yaşındaki oğlu Bülent Birden\'e bildirmek istedi. Lamia Avşar, cep telefonunda oğluyla konuşurken, 44 yaşındaki Hüseyin Ç. yönetimindeki 16 DH 273 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Avşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Lamia Avşar\'ın cenazesi, dün Bursa\'da toprağa verildi.
Babasından boşanan annesinin muayane olmak için Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gittiğini, çıkışta da cep telefonu ile kendisini aradığını söyleyen Bülent Birden, \"Annem telefonda, şeker ve tansiyonunun iyi olduğunu belirtip kendisine \'mide fıtığı\' tanısı konulduğunu söyledi. Tam kan değerlerini  anlatırken, birden patlama gibi bir ses ve derinden gelen çığlıklar duydum. Telefon kesildi. İkinci arayışımda yanıt alamadım. Üçüncü kez numarayı çevirince açan kişi anneme araç çarptığını, durumunun çok ağır olduğunu söyledi. Olay yerine geldiğimizde annem hastanede tedavi altına alınmıştı. Sonra da yaşamını yitirdi. Anneciğimin ölümüne telefon ile tanık oldum\" dedi.
Fakültenin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Hüseyin Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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