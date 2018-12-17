Oğluyla sokak ortasındaki tartışmada vurulan baba, toprağa verildi (2)

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Sakarya\'nın Hendek ilçesinde tartıştığı Kadir Sakçı\'yı öldürüp oğlunu yaralayan Hikmet Usta, olayın ardından evine gidip eşi ve 4 çocuğunu alıp Bursa\'ya doğru kaçmaya başladı. Durumu ihbar alan Bursa polisi, kentin girişinde cinayet zanlısı ve ailesini yakaladı. Emniyette sorguya alınan Hikmet Usta, eşi ve 4 çocuğu işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, Usta ve ailesinin üzerine çelik yelek giydirerek adliyeye sevk etti.

OĞLUNA SİPER OLDU

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, silahlı saldırı sırasında Kadir Sakçı\'nın oğlunun önüne atlayarak siper olduğu öğrenildi.



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