'Oğlunuzun askerlik arkadaşıyım' diye dolandırıyor

Adana'da, oğulları askerde veya şehit olan aileleri tespit ederek, "oğlunuzun asker arkadaşıyım. Annem kanser, tedavisi için paraya ihtiyacım var" diyerek dolandırdığı belirlenen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, oğulları askerde olan aileleri mahalledeki esnafla sohbet edip tespit ederek, evleri gezen Can K. (25), ailelere "Oğlunuzun asker arkadaşıyım. Buraya izne geldim. Annem kanser, tedavisi için paraya ihtiyacım var" diyerek para topladı.

Aynı mahallede birkaç evi gezen Can K'nın son uğradığı evde bulunan Sibel K, bir ay önce aynı yöntemle akrabalarının dolandırıldığını hatırlayarak, durumu polise bildirdi. Ekipler, mahallede gezmeye devam eden Can K'yı yakalayarak, evlerine gidip para topladığı kadınlarla yüzleştirdi.

Ailelerin, askerdeki çocuklarıyla görüşmelerinin ardından Can K;yı tanımadığı belirlendi.

Polis merkezine götürülen Can K'nın, Yeni Yurt, Fatih, Mithatpaşa ve Namık Kemal mahallelerinde benzer yöntemlerle oğulları askerde bulunan veya şehit olan ailelerden şimdiye kadar 10 bin YTL'nin üzerinde para topladığı belirlendi.