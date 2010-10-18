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Kültür-Sanat

'Oğlunuz Erdal' Beyoğlu Sinemasında

Erdal Eren'i idama götüren süreci anlatan belgesel 'Oğlunuz Erdal', 12 Eylül Darbesi'nin 50 idamından birinin hikayesini anlatıyor.

18 Ekim 2010 03:00

 T24 - İSTANBUL - 12 Eylül Darbesi’nde çocuk yaşta idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi Erdal Eren için bir belgesel çekildi. Tevfik Taş’ın hazırladığı, Tunç Erenkuş’un yönettiği 'Oğlunuz Erdal' adlı belgeselde, 1964 Giresun – Şebinkarahisar doğumlu, Ankara Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Erdal Eren’i idama götüren süreç anlatılıyor.

Her şey 2 Şubat 1980 tarihinde katıldığı bir eylemde başlamıştı. O gün MHP’li Bakan Cengiz Gölçek’in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülen ODTÜ öğrencisi Sinan Suner’in cinayetini protesto ediyorlardı. Gösteri sırasında çatışma çıktı ve bu sırada er Zekeriya Önge öldürüldü. Tutuklanan göstericiler arasında Erdal Eren de vardı.

Fatura ona çıktı, idama mahkum edildi, karar 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Cezaevi’nde infaz edildi. Kendisiyle en son görüşen gazetecilerden Savaş Ay ve Emin Çölaşan’a “avukatıyla görüştürülmediğini, 18 yaşının altında olmasına rağmen idam edilmek istendiğini, yaşının 18’den küçük olduğunu tespit edecek olan kemik testi yapılması talebinin kabul edilmediğini, vurduğu söylenen jandarma erine çok uzaktan ateş açtığını ama otopside yakın atışla öldüğünün kanıtlandığını, kendisini ibret olsun diye asacaklarını ve ölümden korkmadığını” söyledi. Ailesi Erdal’ın idamını radyo haberlerinden öğrendi.

Erdal Eren cinayetini unutturmayan bu çalışmayı 18 Ekim Pazartesi Beyoğlu Sineması’nda izleyebilirsiniz.

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