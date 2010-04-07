Oğlunun velayeti eşine verildi 3 kişiyi öldürdü

T24- Oğlunun velayetinin eşki eşine verilmesine öfkelenen baba dehşet saçtı. Adliye çıkışında pompalı tüfekle eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü.

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan Erkan Ç. ile iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Aysun Ç.'nin boşanma davasında hakim 3 yaşındaki oğlunun velayetini geçici olarak annesine verdi. Bunun üzerine sinirlenen Erkan Ç. adliyede kavga çıkardı.

Baba, güvenlik görevlileri tarafından adliye binasından çıkarıldı.

Öfkeden gözü dönen, koşarak adliyenin karşısına park ettiği otomobilinin bagajındaki pompalı av tüfeğini alan Erkan Ç., oturdukları Çatak Köyü'ne dönmek için minibüse binmek üzere sokakta yürüyen eşi Aysun Ç., babası 55 yaşındaki Refik Uslu ve annesi 50 yaşındaki Aysel Uslu'nun peşinden koştu.

Onlara yetişen Erkan Ç., sırasıyla eşi Aysun Ç., babası Refik Uslu ve Aysel Uslu'nun başlarına birer kez ateş etti.

Kanlar içinde yerde kalan Refik ve Aysel Uslu çifti olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Ağır yaralanan Aysun Ç. ise çevredekilerin çağırdığı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda öldü.

Olayın ardından Erkan Ç. gözaltına alındı.