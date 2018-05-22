Oğlunun telefon kablosuyla boğduğu kadın toprağa verildi

Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR\'de, oğlu Tekin Muzmun (38) tarafından telefon kablosuyla boğularak öldürülen Aytekin Muzmun (62) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ayvalık ilçesinde 20 Mayıs Pazar günü iddiaya göre tartıştığı oğlu Tekin Muzmun tarafından evinde telefon kablosuyla öldürülen Aytekin Muzmun için bugün Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Çınarlı Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Filiz Karayelli, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, Ayvalık Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Ayvalık Şubesi, Ayvalık Belediyesi Kadın Danışma Evi üyesi kadınlar hazır bulundu.

Çınarlı Camii\'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aytekin Muzmun\'un cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Kabristanı’nda toprağa verildi. Aytekin Muzmun\'un büyük oğlu İlker Muzmun (44) annesinin cenaze töreni sırasında üzüntülü olduğu görüldü.

\'AYTEKİN MUZMUN İÇİN ADALET İSTEYECEĞİZ\'

Cenaze töreninin ardından Ayvalıklı kadın sivil toplum kuruluşları adına basın açıklaması yapan Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyitafi Üyesi Çiğdem Öztürk, \"Ayvalık\'tan Aytekin Muzmun arkadaşımızın katledildiği haberini aldık. Katil zanlısı oğlu. Aslında çok çok duyduğumuz bir haber. Her gün kadın cinayetleri, erkek şiddeti kurban giden kadınların katledildiğinin haberlerini alıyoruz. 2017 yılında 409 kadın erkekler tarafından katledildi. Körfez\'de de 30 kadın erkekler tarafından katledildi. Aytekin Muzmun\'da Ayvalık\'lı bir arkadaşımızdı. Katili oğlu. Biz onun için buradayız. Davasını bırakmayacağız. Takipçisi olacağız. Duruşmalara gideceğiz. Aytekin Muzmun için adalet isteyeceğiz\" dedi.

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