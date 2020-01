Oğlunun tedavi masrafını ödeyemeyen baba tutuklandı

T24 - Manisa’da iki yıldır lösemi tedavisi gören 18 yaşındaki Aykut Can’ın tedavisi için kredi kartından beş bin lira çeken işçi baba Mehmet Can borcunu ödeyemeyince tutuklanarak cezaevine konuldu.

Murat Gürkan'ın Taraf'taki haberine göre; yürekleri sızlatan hikaye iki yıl önce başladı. Manisa Çukurova Kimya Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olan Aykut Can devamsızlık nedeniyle rapor almak için gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrendi. Aykut’ta zaman zaman halsizlik ve burun kanaması oluyordu ama ailesi lösemiden hiç şüphelenmemişti. Baba Mehmet Can ve ev kadını olan anne Aysel Can dimdik ayakta durup oğullarının tedavisine başladılar. Mehmet Can Dericiler Sitesi’ndeki arıtma tesisinde işçi olarak çalışıyordu. Aldığı parayla evini zor geçindirirken tedavi masrafları belini büktü.



Annesi işe girdi



Gözünün önünde eriyen oğlunun muayene giderleri ve ilaçlarına para yetiştiremeyen Mehmet Can kredi kartına yüklendi. Çektiği beş bin lirayı bankaya taahhüt ettiği tarihte ödeyemeyince birkaç gün önce cezaevine konuldu. Bu olay en çok, tedavisi devam eden Aykut’u yıktı. “En büyük destekçim” dediği babasının kendisi yüzünden cezaevine girdiğini söyleyen Aykut, “Hastalığım çıkmadan önce babam borçlarını düzenli olarak ödüyordu. Ancak hastalığımdan sonra tedavi, muayene ve ilaçlar derken babam borçları ödeyemedi. Tek isteği benim sağlığıma kavuşmamdı. Lütfen yardım edin, babamı cezaevinden çıkarsınlar” dedi.

Eşinin cezaevine girmesi nedeniyle evin geçimini sağlayıp sigortası olmayan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için işe giren üç çocuk annesi Aysel Can ise ne yapacağını şaşırmış durumda. LÖSEV dışında kimsenin kendilerine yardım etmediğini belirten annenin tek umudu ise hayırseverlerin desteği.