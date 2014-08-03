Oğlunun tabutunu 9 saat kucağında taşıdı

Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, ambulans ve cenaze aracı bulunamadığı iddiasıyla ticari taksi ile babasının kucağında Iğdır'a getirildi.

Iğdır'da yaşayan ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü havale geçiren 4 yaşındaki Diyar Gürcan, Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada iki gün boyunca tedavisi yapılan Gürcan, sağlık durumunda düzelme olmayınca Konya'ya sevk edildi. Ambulansla yola çıkan küçük Diyar'a, yolda defalarca fenalaşması üzerine yol üzerindeki hastanelerde müdahale edildi.

Hasta çocuk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Sivas'ta tedavi altına alındı. Sivas'ta iki gün boyunca doktor kontrolünde tutulan Gürcan, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze aracı yerine ticari taksi

Oğlunun cenaze işlemleriyle ilgilenen acılı baba Mücahit Gürcan, memleketine götürmek istediği cenaze için hastaneden ambulans ya da cenaze aracı talebinde bulundu. Ancak cenazenin nakli için araç tahsis edilmediğini iddia eden baba Gürcan, anlaştığı ticari taksiye oğlunun tabutunu bırakarak yaklaşık 9 saat süren yolculuktan sonra Iğdır'a ulaştı.

Çocuğunun tabutunu yolculuk boyunca kucağında tutan baba Gürcan, oğlunun cansız bedenini Karaçomak köyü camisine getirdi. Burada gerekli işlemleri yapılan küçük Diyar'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

‘Yazık değil mi bu cenazeye?’

Baba Mücahit Gürcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun cenazesini getirmek için kendisine araç tahsis edilmediğini iddia ederek, cenazeyi kendi imkanlarıyla memleketine getirdiğini öne sürdü.

"Çocuğumun durumu iyiydi, bir anda fenalaştı" diyen Gürcan, şunları kaydetti:

"Burada çok oyalandık. Çocuğum yolda sürekli rahatsızlandı. Daha sonra Sivas'a gittik, orada da kalbi durdu. Allah razı olsun en azından Sivas'taki sağlık görevlileri sahip çıktı, ilgilendiler. Çocuğumun cenazesi için ambulans vermediler, özel ambulans bile gelmedi. Maddi durumum iyi değil ama yardımlarla ticari taksi tuttuk. Yazık değil mi bu cenazeye? Çocuğumu 9 saat boyunca kucağımda tuttum."