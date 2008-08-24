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Yaşam

Oğlunun sünneti için stadyum ve helikopter kiraladı

Bursalı işadamı İsmail Dengiz, oğlu Tahsin Dengiz'in sünnet düğünü için stadyum ve helikopter kiraladı.

24 Ağustos 2008 03:00

Bursa'da Kayapalı Arsa İnşaat ve Emlak Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dengiz, 11 yaşındaki oğlu Tahsin Dengiz için "3 gün 3 gece" sürecek sünnet düğünü düzenledi. Düğün için 5 bin davetiye dağıtan Dengiz, yerel bir gazeteye de tam sayfa ilanı verdi.

Sünnet çocuğu paraları kaptı

Sünnet çocuğu Tahsin Dengiz, dün akşam Hüner Coşkuner ve Mine Koşan'ın konser verdiği stadyuma içersinde babası İsmail, annesi Pembe, ablaları Fahriye Densiz ile Beytiye Babule'nin bulunduğu kiralan helikopter ile indi. Tahsin Dengiz, babasının şarkı söyleyen Hüner Coşkuner'e 10'ar YTL saçtığını görünce sahneye koşup, yere dökülen paraları alarak cebine koyması dikkat çekti.

Düğününde savaş uçağıyla gezecek!

Etli pilav, helva ve meyvenin ikram edildiği sünnet düğününe gelen 2 bin 500 kişiyle teker teker ilgilenen işadamı İsmail Dengiz, "Oğluma babamın adını verdim. Sünnet töreninin uzun yıllar konuşulması için stadyum ve helikopter kiraladım. Üç gün üç gece sürecek düğüne katılımın fazla olması için gazeteye ilanda verdim. Bizim için çok özel olan Tahsin'e tüm servetimi harcamaya hazırım" dedi. Gazetecilerin, "Düğün töreni kaç YTL'ye mal oldu" surosuna, "Para hiç sorun deği^" dedi.

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