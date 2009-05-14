T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oğlunun sırtında kalp krizi geçirip öldü

Sivas’ta bankadan para çekmesi için oğluna vekalet vermek isteyen Çınar, oğlunun sırtında noter merdivenlerini inerken kalp krizi geçirip öldü.

14 Mayıs 2009 03:00

Sivas’ın Hafik İlçesi'nde bankadan para çekmesi için oğluna vekalet vermek isteyen ve yaşlılık nedeniyle yürüyemeyen 78 yaşındaki Mustafa Çınar, oğlunun sırtında noter merdivenlerini inerken kalp krizi geçirip öldü.

İlçeye bağlı Pusat Köyü'nde yaşayan Mustafa Çınar, köylerinin bir süre önce yapımı tamamlanan Özen Barajı'nın suları altında kalması nedeniyle yeni tahsis edilen alana ev yaptırmak istedi. Yaşlılık nedeniyle yürüyemeyen Çınar, bankadan kendi hesabındaki parayı çekmesi için 48 yaşındaki oğlu Zeki Çınar'a vekalet vermek amacıyla ilçe merkezindeki notere geldi. Asansörü olmayan 5 katlı binanın ikinci katındaki notere çıkan oğlunun sırtında çıkan Mustafa Çınar, vekalet işleminin tamamlanmasından sonra yine oğlunun sırtında merdivenlerden aşağı inerken fenalaştı.

Babasının sırtındayken fenalaştığını gören oğul Zeki Çınar, hemen onu indirip 112 Acil Servis ambulansı çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiğini belirledikleri Mustafa Çınar'a müdahale etti. Ancak yapılan kalp masajına rağmen Mustafa Çınar yaşamını yitirdi.

Mustafa Çınar'ın cesedi otopsi yapıldıktan sonra ailesine teslim edilirken, babasını sırtındayken kaybeden oğul Zeki Çınar, olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24