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Yaşam

Oğlunun şehit oluşunu telefonda dinlendi

Bu bayramda da Edirnekapı Şehitliği acılı ailelerle doldu taştı. Aileler çocuklarının mezarlarını temizleyip dualar okudu.

09 Aralık 2008 02:00

Edirnekapı Şehitliği bu bayramda da acılı ailelerle doldu taştı. Oğullarını toprağa veren aileler, bayram ziyaretine geldikleri çocuklarının mezarlarını temizleyip dualar okudu. Bu ailelerden biri de iki yıl önce görev yaptığı Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada sırtından 4, topuklarından 2 kurşunla vurularak şehit edilen  Oğuz Parpaloğlu’nun (22) ailesi.

Oğullarını bayramda ’yalnız bırakmamak’ için erken saatlerde mezarlığa geldiklerini söyleyen anne Hatice Parpaloğlu, “O bizim elimizi öpmeye gelecekken biz ona geliyoruz” diye gözyaşı döktü. Acılı anne Hatice Parpaloğlu, oğlunun şehit oluşuna ise dakika dakika tanık olduğunu söylerken o an yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı:

’Saklan oğlum bir yerlere’

“Oğlum vurulduğu sırada arkadaşından telefonunu alıp bizi aradı. Telefon babasının elinden düşünce ben aldım. ’Anne burada çatışma çıktı. Ben vuruldum. Şehit oluyorum. Hakkını da helal et ağlama arkamdan’ dedi.

Ben şok geçirdim. ’Oğlum saklan hemen bir yerlere’ diyebildim. O da ’Hiç bir yerimi hissetmiyorum. Takadım kalmadı’dedi. Sonrasında çatışma seslerini dinledik. Hepimizin hayalleri telefonla söndü. Oğlumu delik deşik etmişler.”

Duygulandıran mektup

Abicimm seni şehit eden kahrolsun! 

Vatanı korurken şehit düşen Bekir Cömert’in önceki gün mezarlık ziyaretine gelen 7 yaşındaki kardeşi Sıla’nın yazmış olduğu mektup okuyanları ağlattı. Küçük Sıla şehit ağabeyine yazdığı mektupta ağabeyiyle birlikte kendini evlerinin önünde çizerek “Canım Bekir Abicim seni çok özlüyorum. Senin yanına gelmek istiyorum. Seni şehit yapan Pekaka kahrolsun” diye yazmış.

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