Oğlunun şehit olduğunu 30 yıldır manşetlerle ispat etmeye çalışıyor

ASALA’nın 30 yıl önce Kapalıçarşı’ya düzenlediği saldırıda ölen Murat Alptekin’in (14) annesi Zuhal Alptekin, elinde dönemin gazeteleriyle oğlunun şehit olduğuna dair belge arıyor.

2012’de yürürlüğe giren, terör olaylarında ölen sivilleri de şehit sayarak mağdur olan yakınlarına çeşitli haklar tanıyan kanundan yararlanmak isteyen Zuhal Alptekin, Hürriyet gazetesinden Eren Güler’e şunları anlattı:

‘Ne baskın olmuş ne oğlum yaşamış’

“Yasa çıktıktan sonra kardeşim Beyazıt Karakolu’na gitti ama polisler 1 ay uğraşmasına rağmen dosyayı bulamadılar. Ben Vatan Caddesi’nde bulunan Emniyet Müdürlüğü’ndeki Terörle Mücadele’ye gittim. Oradaki müdür sağ olsun bizimle çok ilgilendi. Olay tespit tutanağını bulabilmek için Çağlayan Adliyesi’ne gittim. Beni odadan odaya dolaştırdılar, herkes bir yere gönderdi. Arşivde aradılar ama tutanağı bulamadılar. Demek ki benim oğlum Murat Alptekin ne doğdu, ne yaşadı, ne de Kapalıçarşı’da böyle bir baskın oldu. Ne dosya, ne kayıt, hiç bir şey yok. İnternette olayın tüm ayrıntıları var. Oğlumun Kozlu’daki mezarı belli. Dönemin gazeteleri elimde. Resimler var. Hatta kanlı pantolonunu bile saklıyorum hâlâ. Ama dosyalar sır olmuş. Benim şehidim nerede?”

‘Makineliyle taradı böbreğinden yaralandı’

Alptekin’in yararlanmak istediği yasa, tazminat, aylık, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat, istihdam önceliği gibi haklar içeriyor. Murat Alptekin, 12 yaşındayken okulu bırakıp, Kapalıçarşı’da çalışmaya başlamıştı. Dedesi ve dayılarının deri çanta ile bujiteri dükkânlarında çalışıyordu. 16 Haziran 1983 günü ASALA saldırısında önce bomba patladı. Ardından saldırgan makineli tüfekle rast gele ateş açtı. Mermilerden biri Murat’ın böbreğine isabet etti. Ağır yaralanan Murat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

‘Namazını cenazeden sonra kıldırdılar’

Zuhal Alptekin, devlet yetkililerinin kendilerine bir başsağlığı bile dilemediğini belirterek, “Resmen sır ettiler olayı. Hatta oğlumun cenazesini kargaşa çıkmasın diye öğle namazını bile beklemeden apar topar kaldırmışlar. Namazı cenazeden sonra kılındı” dedi. Kapalıçarşı baskınında Murat Alptekin’le Yusuf Alper’in ölümüne neden olan saldırgan 23 kişiyi de yaralamıştı. Terörist, el bombası atmaya çalışırken, bombanın piminin pantolonunun lastiğine takılıp patlaması ile parçalanarak yaşamını yitirmişti.