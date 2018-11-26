Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi (2)

BABASI, ACI HABERİ ANKARA\'DA ALDI

İstanbul\'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan\'ın, Ankara\'daki baba evine de ateş düştü.

Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan\'ın acı haberi, Anıttepe Kızılcık Sokak’ta yaşayan babası İsmet Şaylan\'a sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Askeri yetkililer, İsmet Şaylan\'a oğlunun şehit olduğu haberini verdi. Baba Şaylan, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.



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