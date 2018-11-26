Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne: Beni bir gün bile üzmedi

Engin ÖZMEN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL\'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan\'ın (45) annesi Şermin Şaylan\'a (82) acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Şaylan, gözyaşı dökerken, \"Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Oğlum cennete gitti\" dedi.

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi\'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan\'ı, Mardin\'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan\'ın İstanbul\'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan anne Şermin Şaylan, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan şehit annesi Şermin Şaylan, tedaviye alındı. Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şehit annesi Şermin Şaylan\'ı acil serviste ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne Şaylan, oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, \"Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benim de başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti\" dedi.

Şarköy Devlet Hastanesi\'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa bindirilerek oğlunun İstanbul\'daki evine götürüldü.

İstanbul Sancaktepe\'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan\'ın, İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları bulunduğu belirtildi.



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