Oğlunun şahadet haberini alan baba: Ayıp olmasa, şimdi güler oynarım

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Tekeli üs bölgesine PKK''lılarca düzenlenen saldırıda şehit olan sözleşmeli er 22 yaşındaki Oğuzhan Küçük’ün haberi, memleketi Karaman’daki ailesine ulaştı. Oğlunun şahadet haberini alan baba Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa, şu an 3 el havaya ateş ederim" diye konuştu.

Karaman Vali Vekili Kaya Çelik ve askeri yetkililer, sözleşmeli er Oğuzhan Küçük’ün şahadet haberini vermek için ailesinin besicilik yaptığı merkeze bağlı Zengen Köyü'ne gitti. Şehit Küçük'ün babası Alaaddin Küçük, köyden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çiftlikte yetkilileri karşısında görünce oğlunun şehit olduğunu anlayıp, heyetin konuşmasına fırsat vermeden üzerinin uygun olmadığını söyleyip değiştirmek için izin istedi. Günlük kıyafetlerini giyip tekrar dışarı çıkan baba Alaaddin Küçük, ‘Oğlumun nasıl şehit olduğunu öğrenmek istiyorum?’ diye sordu.

'Ayıp olmasa güler oynarım'

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Yurdakul Türkmen’den oğlu Oğuzhan'ın nasıl şehit olduğunu öğrenen Alaaddin Küçük, "Ben üzülmem buna. Ayıp olmasa güler oynarım. Silahım olsa şu an 3 el havaya ateş ederim’’ dedi.

Şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Küçük’ün cenazesinin, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek askeri törenin ardından Karaman’da toprağa verilmesi bekleniyor. (DHA)