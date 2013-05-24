Oğlunun ölümünden sorumlu patrondan şikayetçi olmadı

Adana’da, 13 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın başının plastik enjeksiyon makinesine sıkışması sonucu öldüğü fabrikanın sahibi 30 yaşındaki Ali Koç'un yargılamasına devam edilirken, baba 51 yaşındaki Mustafa Yıldız maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirterek sanıktan şikayetçi olmadı.

Olay, 14 Mart 2013'de merkez Yüreğir İlçesi Keresteciler Sitesi'ndeki Koç Plastik'te meydana geldi. İlkokul 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Yıldız, okuldan arta kalan zamanlarda plastik fabrikasında çalışmaya başladı. Yaklaşık 2 ay çalışan Ahmet Yıldız'ın başı, numuneleri almak isterken plastik enjeksiyon makinesine sıkıştı. Yaralanan çocuk, işyeri sahibi Ali Koç tarafından Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Koç'un, hastane görevlilerine, 'Plakasını alamadığımız bir otomobil çarpıp kaçtı' dediği ileri sürülen Ahmet Yıldız, yapılan tüm müdahaleye karşın öldü. Ahmet Yıldız'ın başının her iki yönünde de ezilme olduğunu belirleyen doktorlar, "Trafik kazası olması imkansız" diyerek polise bilgi verdi. Polisin ifadesini aldığı Ali Koç, "Pres makinesinden çıkan numuneleri alırken kafası sıkıştı. Yaralanınca hastaneye getirdik" itirafında bulundu.

Mehmet Kaymak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, olayın ardından tutuklanan işyeri sahibi Ali Koç hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Koç, "Ahmet'in bir yakını gelerek 'Babası iflas etti. Mutlaka çalışması lazım' dedi. Yaşının da 16'ı olduğunu söyledi. Ben de dayanamayarak işe aldım. Okuldan arta kalan zamanlarda gelerek çay ve temizlik işlerine bakıyordu. Kendi işi olmadığı halde makinenin içindeki örneği almaya kalkışmış" dedi.



Bilirkişi 'Tam kusurlu' dedi



'Tam kusurlu' olduğu bildirilen bilirkişi raporunu kabul etmeyen Koç, "O makinenin daha iyileri de vardı. Ancak benim gücüm ona yetti. Onunla çalışıyordum. Bu yüzden bilirkişi raporunu kabul etmiyorum" diye konuştu. Koç, kendisinin kick boks sporcusu olduğunu ve haziran ayında yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılması gerektiğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Ölen Ahmet Yıldız'ın babası Mustafa Yıldız da maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirterek sanıktan şikayetçi olmadı. Daha önceki ifadelerinde şikayetçi olduğunu söyleyen Yıldız, şöyle dedi:

"Oğlumu Allah verdi, Allah aldı. Eceli öyledir, kaderi öyledir. Yapılacak bir şey yok. Bir düşmanlığımız, bir husumetimiz yok. Allah'ın emrine ne diyebilirim. Şikayetçi değilim. Allah onun işini gücünü rast getirsin. O da böyle olmasını istemezdi."

Mahkeme hakimi, sanığın kusur durumuyla ilgili yeniden rapor aldırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.