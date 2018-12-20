Oğlunun ölümünde ihmal iddiasına soruşturma izni verilmemesine tepki gösterdi

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde yaşayan Saadettin Erçil\'in otizm hastası oğlunun ölümüyle ilgili Bandırma Devlet Hastanesi’ne yönelik başlattığı hukuk mücadelesinde soruşturma izni çıkmadı. Baba Erçil, ‘’İlk iki gidişimizde hiç doğru düzgün muayene eden bir doktor olmadı. İhmal olduğunu düşündüm ve savcılığa suç duyurusunda bulundum ama soruşturmaya izin verilmedi’’ dedi.

Bandırma’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Saadettin Erçil (53), 9 ay önce otizm hastası oğlu Uğur Erçil\'i (28) rahatsızlanması üzerine Bandırma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada gerekli tedavinin yapılmadığını ve oğlunun bu yüzden hayatını kaybettiğini iddia eden baba, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bandırma Kaymakamlığı’nın ‘soruşturma izni verilmemesine karar verildi\' yönündeki yazısının kendilerine ulaştığını ve bu kararın kendilerini bir kez daha üzdüğünü belirten baba Erçil, şöyle konuştu:

‘’12 Mart tarihinde gece yarısı oğlumu ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi\'ne kaldırdık. Doktor M.Ü. tahlil yaptırdı, ‘Enfeksiyon var’ dedi. 1 saat sonra ilaç vererek bizi evimize gönderdi. 15’inde tekrar ambulans çağırdık. Doktor iğne yaptı, evimize gönderdi. 17’sinde oğlum bu kez yıkıldı gitti, tekrar hastaneye gittik. Doktor ‘zatürre’ teşhisi koydu. 3’üncü gidişimizde yatışını yaptılar. 19 Mart pazartesi günü de oğlumun Gönen Devlet Hastanesi yoğun bakıma sevkini yaptılar. İlk iki gidişimizde Bandırma Devlet Hastanesi\'nde hiç doğru düzgün muayene eden bir doktor olmadı. İhmal olduğunu düşündüm ve savcılığa suç duyurusunda bulundum. 9 ay geçti yazı gönderdiler ‘soruşturmaya izin verilmemiştir’ diye. Bu karar bizi bir kez daha üzdü.”

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