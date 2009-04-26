Oğlunun öldüğünü cezaevinde öğrendi

Alanya'da 20 yaşındaki genç, 3 yere çarpıp takla atan otomobilde öldü.



Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobille ağaca, duvara ve sinyalizyon direğine çarpan 20 yayındaki Fevzi Alaydın, hurdaya dönen otomobilde can verdi. Oğlunun ölüm haberini tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde öğrenen baba 50 yaşındaki Mehmet Emin Alaydın'ın cenaze törenine katılmasına izin verilmedi.



Alanya'dan Antalya yönüne giden 07 NEL 97 plakalı otomobiliyle giden Fevzi Alaydın, Atatürk Caddesi Mola Kavşağı'na geldiği sırada önündeki otomobili solladı. Aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden Alaydın, önce yol kenarındaki küçük bir ağaca çarptı. Ağacın kökünden sökülmesine neden olan otomobil, daha sonra büyük bir ağaca çarparak savruldu. Tarım Müdürlüğü'nün bahçe duvarına da çarpan otomobil, birkaç kez takla attıktan sonra sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.



Hurdaya dönen otomobilin ön tarafından arka koltuğa fırlayan sürücü Alaydın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücüler tarafından görülen kaza polis ve 112 Acil Servis’e bildirildi.



Alanya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Büro Amirliği ekipleri, incelemeyi yaptıktan sonra alkollü olduğu iddia edilen Fevzi Alaydın cesedini otopsi yapılmak üzere Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürdü. Sürücü Alaydın'ın cenazesi ikindi namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Kazada yaşamını yitiren Alaydın'ın babası Mehmet Emin Alaydın, oğlunun hayatını kaybettiğini tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde öğrendi. Emin Tekstil'in sahibi olan ve Alanya Belediyesi'nde yapılan bir ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan baba Alaydın'ın oğlunun cenazesine gitmesine Cezaevi Savcılığı tarafından izin verilmedi.

