-OĞLUNUN ÖLDÜĞÜ ODAYI KÜTÜPHANE YAPTI MARMARİS (A.A) - 20.07.2010 - Muğla'nın Marmaris ilçesinin Turunç beldesinde yaşayan Behiye Günnaz Can, oğlunun hayatını kaybettiği odayı kütüphaneye çevirdi. Alınan bilgiye göre, Behiye Günnaz Can, 22 yaşındayken 3 yıl önce hayatına son veren oğlu Serkan Can'ın anısını yaşatmak istedi. Oğlunun son anlarını geçirdiği odayı kütüphaneye dönüştürmeye karar veren anne Can'a, 6 yaşındaki yeğeni Nur Zeybek de yardım etti. Kütüphanenin oluşmaya başladığı sıralarda ani bir rahatsızlığa yakalanan Nur ise geçen ay yaşamını yitirdi. Oğlu Serkan'ın ismini taşıyan kütüphanesini gazetecilerin ziyaretine açan Can, üst üste yaşamak zorunda kaldığı iki acı nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattı. Can, ''Oğlumu kaybettikten yaklaşık 1 yıl sonra yeğenlerim Ece ve Nur'un da yardımlarıyla odayı hazırladık ve evlerimizdeki tüm kitapları odaya getirdik. Herkese buranın kütüphane olduğunu ve hafta sonları ziyarete açık olacağını duyurduk. Konuklarımız gelmeye başladı. Üzücü bir durum oldu ve burayı birlikte kurduğumuz 6 yaşındaki yeğenim Nur'u da kaybettik'' dedi. 500 kitap ile başlayan kütüphanede şuanda yaklaşık bin kitap bulunduğu bilgisini veren Can, hafta sonları ziyaretçilere kapılarını açtığını söyledi. Serkan ve Nur'un anılarını yaşatmak için kütüphaneyi daha da büyütmek istediğine işaret eden Can, içerisinde söz konusu kütüphaneyi de barındıran bir kültür evi projesi olduğunu kaydetti. Arsasını satışa çıkarttığını ve kültür evi çalışmasında kimseden destek istemediğini vurgulayan Can, ''Oğlum ve yeğenim için her şeyi kendim yapmak istiyorum. Maddi imkanlarım el verdiğince bu projemi hayata geçirmeye kararlıyım. Sadece kütüphane için kitap bağışında bulunan olursa mutluluk duyarım. 8 ile 10 bin civarında kitap lazım'' dedi.