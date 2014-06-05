Oğlunun okuması için inşaatta çalışan baba güvenlik kurbanı!

İstanbul'da, Yılmaz Öztürk adlı işçi, diş hekimliği okuyan oğlunu okutabilmek için çalıştığı inşaatta, iskele demirinin başına düşmesi sonucu girdiği komadan çıkamadı. 3 gün komada kalan Öztürk, önceki gün yaşamını yitirdi. Aile yakınları inşaatta iş güvenliğinin yetersiz olduğunu söylerken, Öztürk'ün çalıştığı esnada başında baret bulunmadığı iddia edildi.

Yılmaz Öztürk, 50 yaşında, PTT'den emekli bir vatandaş. Oğlu Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyor. Onu okutabilmek adına, inşaatta çalışıyordu. Uzun bir süredir inşaatta çalışan Öztürk, çalıştığı esnada, düşen bir inşaat demirinin başına düşmesi sonucunda bilincini kaybederek komaya girdi. Öztürk, 3 gün boyunca kaldığı komadan çıkamadı.

Oğlunu okutmak için inşaatta çalışıyordu

Yılmaz Öztürk, yıllarca PTT çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli maaşı yetmediği için yıllardır Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nde okuyan oğlunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için çeşitli işlerde çalıştı. Son olarak da uzun bir süredir bir inşaatta çalışan yapan Öztürk, çalıştığı esnada, kalıp demir direklerinden bir tanesi başına düştü. Olay sonrasında bilincini kaybeden Öztürk, Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Öztük, 3 gün boyuca kaldığı yoğun bakımda, yaşam mücadelesini kaybetti.

Önlem alınmadı

İnşaatta çalıştığı esnada, kurulu olan iskeleden düşen demirin başına isabet etmesi sonrasında yaşamını yitiren Öztürk'ün başına gelen olayla ilgili konuşan bir aile yakını, güvenlik önlemi alınmadığı ve Öztürk'ün başında da baret bulunmadığını söyledi.

Aynı kaderi paylaştılar

Geçtiğimiz Mart ayında, Üsküdar'da bir inşaatta mühendis olarak çalışan Ünal Coşkun da inşaattan düşerek yaşamını yitirmişti. Yılmaz Öztürk'ün Coşkun ile kapı komşusu olduğu ve aynı kaderi paylaşması, mahalleli arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yılmaz Öztürk, ölmeden kısa sürece eşine "eğer ölürse annesinin yanına defnedilmesini" vasiyet ettiği ortaya çıktı. Öztürk bugün memleketi Ordu’nun Mesudiye ilçesinde toprağa verildi.