T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Oğlunun okuması için inşaatta çalışan baba güvenlik kurbanı!

İstanbul'da bir inşaatta çalışan memur emeklisi Yılmaz Öztürk, başına iskele demirinin düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

05 Haziran 2014 19:38

Ahmet Küçük

İstanbul'da, Yılmaz Öztürk adlı işçi, diş hekimliği okuyan oğlunu okutabilmek için çalıştığı inşaatta, iskele demirinin başına düşmesi sonucu girdiği komadan çıkamadı. 3 gün komada kalan Öztürk, önceki gün yaşamını yitirdi. Aile yakınları inşaatta iş güvenliğinin yetersiz olduğunu söylerken, Öztürk'ün çalıştığı esnada başında baret bulunmadığı iddia edildi.

Yılmaz Öztürk, 50 yaşında, PTT'den emekli bir vatandaş. Oğlu Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde okuyor. Onu okutabilmek adına, inşaatta çalışıyordu. Uzun bir süredir inşaatta çalışan Öztürk, çalıştığı esnada, düşen bir inşaat demirinin başına düşmesi sonucunda bilincini kaybederek komaya girdi. Öztürk, 3 gün boyunca kaldığı komadan çıkamadı.

 

Oğlunu okutmak için inşaatta çalışıyordu

 

Yılmaz Öztürk, yıllarca PTT çalıştıktan sonra emekli oldu. Emekli maaşı yetmediği için yıllardır Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü’nde okuyan oğlunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için çeşitli işlerde çalıştı. Son olarak da uzun bir süredir bir inşaatta çalışan yapan Öztürk, çalıştığı esnada, kalıp demir direklerinden bir tanesi başına düştü. Olay sonrasında bilincini kaybeden Öztürk, Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesi yoğun bakımına kaldırıldı. Öztük, 3 gün boyuca kaldığı yoğun bakımda, yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Önlem alınmadı

 

İnşaatta çalıştığı esnada, kurulu olan iskeleden düşen demirin başına isabet etmesi sonrasında yaşamını yitiren Öztürk'ün başına gelen olayla ilgili konuşan bir aile yakını, güvenlik önlemi alınmadığı ve Öztürk'ün başında da baret bulunmadığını söyledi.

 

Aynı kaderi paylaştılar

 

Geçtiğimiz Mart ayında, Üsküdar'da bir inşaatta mühendis olarak çalışan Ünal Coşkun da inşaattan düşerek yaşamını yitirmişti. Yılmaz Öztürk'ün Coşkun ile kapı komşusu olduğu ve aynı kaderi paylaşması, mahalleli arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Yılmaz Öztürk, ölmeden kısa sürece eşine "eğer ölürse annesinin yanına defnedilmesini" vasiyet ettiği ortaya çıktı. Öztürk bugün memleketi Ordu’nun Mesudiye ilçesinde toprağa verildi. 

ETİKETLER

yılmaz öztürkinşaatgüvenlikölümişçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24