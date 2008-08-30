Oğlunun nikahına katılamadı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in, ilk eşi Adalet Durak'tandan olan oğlu Ahmet Tatlı, Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahla 3. kez dünyaevine girdi. Türkücü, Antalya'da olduğu için nikaha katılamadı.



Ahmet Tatlı, ev hanımı Tülay Koçak ile hayatını birleştirirken, gelinin nikah şahitliğini İbrahim Tatlıses'in bir dönem birlikte olduğu Perihan Savaş yaptı. Gelin ve damat, İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" parçası eşliğinde salona giriş yaptı. Nikah memurunun "Tülay Koçak'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna Ahmet Tatlı "Sonsuza kadar evet" yanıtını verdi. Antalya'da olduğu için nikaha katılmayan Tatlıses'in çelenk göndermesi dikkat çekti.



Ahmet Tatlı, nikahın aceleye geldiğini belirterek, "Biraz acil oldu. Ramazan yaklaştığı için çok sade bir nikah istedik. Aslında gelenler bile kalabalık sayılır. Babam Antalya'da olduğu için gelemedi; fakat çiçek gönderdi. Düğünü Ramazan ayından sonra yapacağız, babam o zaman bizimle olacak" dedi.



Perihan Savaş ise, "Ben Ahmet'i çok seviyorum. Gelin de çok iyi" diye konuştu. Torununun nikah töreninde hazır bulunan İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlıses'in, Perihan Savaş'la sık sık sarılıp öpüşmesi dikkat çekti. Damadın ilk eşinden olan oğlu Mert de, babasını tebrik ederken, geline de altın taktı.