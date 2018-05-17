Oğlunun mezarını ziyaret için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- ANTALYA\'da yaşayan bisiklet tutkunu Hasan Taş (65), 27 yıl önce trafik kazasında yitirdiği oğlu Serkan Taş\'ın Manisa\'daki mezarını ziyaret etmek için her yıl 490 kilometre pedal çeviriyor. Ömrünün sonuna kadar Manisa\'ya oğlunun mezarını ziyarete geleceğini belirten Hasan Taş, \"Bu şekilde hem oğluma bir Fatiha okuyorum hem de spor yapmış oluyorum\" dedi.

Bağ-Kur emeklisi Hasan Taş, 1991 yılında, ilk evlliğinden olan 19 yaşındaki oğlu Serkan Taş\'ı trafik kazasında kaybetti. Serkan Taş, Manisa Kırtık Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Ancak, o dönemde Manisalı olan eşinden boşanıp, Antalya\'ya yerleşen Hasan Taş, oğlunun cenazesine yetişemedi. Oğlunu son yolculuğuna uğurlayamadığı için büyük üzüntü duyduğunu anlatan Hasan Taş, o zaman kendi kendisine \"Bıkmadan, usanmadan oğulumun mezarını ziyaret edeceğim\" diye söz verdiğini belirtip, bu nedenle her yıl bisikletiyle 490 kilometre pedal çevirerek Manisa\'ya geldiğini kaydetti.

Normalde 18 Mart Çanakkale Zaferi\'ni de programına alıp, Manisa\'dan geçerken oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirten Hasan Taş, \"Ancak, bu defa sadece oğlumun mezarını ziyaret etmek için Antalya\'dan Manisa\'ya kadar pedal çevirdim. Onun mezarında Fatiha okudum. Ömrüm yettiğince de oğlumun mezarını ziyarete devam edeceğim. Bu şekilde hem oğluma bir Fatiha okuyorum hem de spor yapmış oluyorum\" diye konuştu.

Hasan Taş, ziyaretin ardından Antalya\'ya dönmek için tekrar yola koyuldu.



FOTOĞRAFLI