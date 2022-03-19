Oğlunun kız arkadaşına tecavüz ederek intihara sürüklemekle suçlanan Gökhan Argın: Basın ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’ın yargılanmasının ilk duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Sabah'ın haberine göre, Gökhan Argın hakkında şantaj, basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep verme suçlarından 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan 6 sayfalık iddianame okundu.

Mahkeme Başkanı Burak Babacan, elde edilen delilleri ve ifadeleri Argın'a sordu. Argın ise Aleyna Ağgül ile ilişkisi olduğunu ancak kendisinin ölümünden sorumlu olmadığını söyledi.

Olay sonrası yapılan telefon incelemelerinde Gökhan Argın'ın, oğlu Göktürk Argın'ın ortaokuldan arkadaşı olan Beyza isimli bir kızla da daha önceden ilişkisi olduğu tespit edildi. Argın mahkemede; "Benim bu ölümle bir alakam yok. Ben basında çıkan haberler ve kamuoyu baskısı nedeniyle tutuklandım" dedi.

Mahkeme Başkanı, Argın'ın Aleyna'ya 'Elimde görüntülerin var' şeklindeki mesajını da sordu. Argın, görüntülerin doğum günü videoları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Babacan, ispat etmesini istedi, Argın ise "Sinirlendim telefonu attım. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

Mahkemede taksici ve polislerin de olduğu 16 tanık ifadeleri okunurken Argın'ın sürekli araya girmesi üzerine sinirlenen mahkeme başkanı, "Hiç karından da mı utanmadın" diyerek Argın'a tepki gösterdi.

Duruşma öncesi Argın'ın eşi Leyla Argın'ın "Tanık olmak istemiyorum" diyerek adliyeden ayrıldığı öğrenildi.

Mahkemede konuşan Aleyna Ağgül'ün babası Cemalettin Ağgül kızının tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Alkole alıştırdılar. Benim kızım bunlar yüzünden canına kıydı" dedi.