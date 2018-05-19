Oğlunun katilinin babasını öldüren şüpheli, tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde oğlu Gökhan İmer\'in (32) katil zanlısının babası Nuri Ulaş\'ı (53) bıçaklayarak öldüren Hayati İmer (54) kayınvalidesinin evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İmer tutuklandı.

Olay, geçen 12 Mayıs\'ta saat 12.00 sıralarında Küçükpark yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Hayati İmer, 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle giderken, geçen yıl şubat ayında kız meselesi nedeniyle oğlu Gökhan İmer\'i tabancayla vurarak öldürüp, cezaevine giren Mert Ulaş\'ın (28) babası Nuri Ulaş\'ı fark etti. Kamyoneti durduran Hayati İmer, yanındaki bıçağı çekip yolda yürüyen Nuri Ulaş\'a saldırdı. Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan Nuri Ulaş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Hayati İmer, taksiyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuri Ulaş\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, olay yerinden kaçan Hayati İmer\'i yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, İmer\'i kayınvalidesinin Bornova\'nın Atatürk Mahallesi\'ndeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen İmer, \'Kan gütme saikiyle adam öldürme\' suçundan tutuklandı.

Hayati İmer\'in 17 yıl önce de ev sahibini öldürdüğü ve 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ifade edildi.

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