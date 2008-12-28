Oğlunun katilini kendisi büyütmüş

Antalya'da vahşice öldürülen 11 yaşındaki Ural Giray Çelikcan'ın cinayetiyle ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıkıyor. Kaybolduktan 2 gün sonra cesedi parçalanmış halde sobada çıkan 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ural'ın katil zanlısı Beşir Anıl Höyük'ün (27), küçük yaşta babasını kaybettiği ve öldürdüğü çocuğun babası olan öz dayısının himayesinde büyüdüğü belirlendi.



Villa tuttu



Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelde kuyumcu dükkânı işleten Yusuf Ziya Çelikcan, Ankara'da oturan ablası 22 yıl önce eşini kaybedince, ablasına ve 5 yaşında yetim kalan yeğeni Beşir Anıl Höyük'e sahip çıktı. Dayısının desteğiyle üniversiteyi bitiren Höyük, Antalya'ya gelerek yine dayısının yanında çalışmaya başladı. 4 ay kadar önce bir sevgili edinip başına buyruk bir hayat yaşamaya başlayınca dayısının yanından ayrıldı. Ancak parasız kalınca yıllardır kendisine kol kanat geren dayısının servetine göz dikerek korkunç bir plan yaptı. 25 gün önce Duacı Köyü'nde villa tipi bir ev kiralayan Höyük, 23 Aralık günü saat servisten inip oturdukları Yakamoz Sitesi'ne giren Ural'ı yanına çağırarak kaçırdı.



Testere ve balta aldı



Doberman cinsi bir köpek besleyen Höyük'ün, 400 bin Euro fidyeyi alamayınca Aspendos Bulvarı'ndaki Koçtaş Yapı Market'ten 259 YTL'ye bir elektrikli testere ve balta alıp, talihsiz çocuğu parçaladığı da anlaşıldı. Evin sahibi Mustafa Şirinyer ise, Höyük'ün bekar olduğunu öğrenince evi vermek istemediğini anlatarak, "Bana annesinin Ankara'da olduğunu ve ocak ayında getireceğini söyledi. 'Ben garibanım amca 400 YTL vereyim yeter" dedi. Ben de 450 YTL'ye ikna oldum. Kirayı da peşin ödedi" dedi. Talihsiz Ural'ın çok başarılı ve arkadaşlarıyla uyumlu bir öğrenci olduğu, geçen yıl her iki dönemde de takdir aldığı ortaya çıktı. TED Koleji Genel Müdürü Lütfi Ünsal da, ailenin talebi üzerine herhangi bir tören düzenlemeyeceklerini söyleyerek, Ural'ın arkadaşlarına öğretmenler tarafından psikolojik destek verildiğini kaydetti. Bu arada olay günü elektrik kesintisi yüzünden Yakamoz Sitesi'nin güvenlik kamerası görüntülerinin kesildiği de belirlendi.