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Oğlunun katiline tokat attı, son anda idamdan kurtardı

İran'da bir idam mahkumu öldürdüğü adamın annesi tarafından son anda infaz edilmekten kurtuldu

17 Nisan 2014 12:39

İran’da idam mahkumunun infazı son anda durduruldu. Yedi yıl önce 18 yaşındayken bıçaklayarak öldürdüğü Abdullah Hüseyinzade’nin annesi oğlunun katilini idam sehpasında son dakikada affetti ve onu tek bir tokatla cezalandırdı.

İran’ın yarı resmi ajansı Isna’nın haberine göre Mazandaran eyaletine bağlı küçük bir kasaba olan Royan’da yaşanan olaydan yedi yıl sonra Hüseyinzade’nin katili Balal’ın infazı için her iki tarafın aileleri de meydanda toplandı.

Şeriat kanunlarında görülen kısas uygulamasına göre idam cezasına çarptırılan Balal’ın infaz edilmek üzere gözleri bağlandı ve boynuna ip geçirildi. Öldürülen gencin ailesinin dar ağacındaki Balal’ın altındaki tabureyi çekmesi bekleniyordu.

Ancak son dakikada Abdullah’ın annesi Balal’a önca bir tokat attı ve onu affettiğini söyledi. İdam sehpasındayken hayatı bağışlanan Balal’ın annesi gözyaşları içinde Abdullah’ın annesine sarıldı.

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