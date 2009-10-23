Oğlunun ismini değiştiriyor

Gülben Ergen- Mustafa Erdoğan çifti, 2.5 yaşındaki oğulları Atlas’ın ardından geçtiğimiz 22 Haziran’da erken doğumla dünyaya gelen ikizlerinden birine ‘Güney’, diğerine ise mitolojide savaş tanrısı anlamına gelen ‘Ares’ adını vermişti.Ancak Ergen, bir süre sonra yakın çevresinin Ares ismini pek uygun görmediğini, oğluna eşinin ismini eklemeye karar verdiklerini belirtmişti. Çift, önceki gün oğullarına bir isim daha vermek için avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.