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Oğlunun ismini değiştiriyor

Şarkıcı ikizlerinden Ares adını verdiği çocuğunun nüfusuna 'Mustafa' ön ismini ekletmek için mahkemeye başvurdu.

23 Ekim 2009 03:00

Şarkıcı ikizlerinden Ares adını verdiği çocuğunun nüfusuna 'Mustafa' ön ismini ekletmek için mahkemeye başvurdu.

Gülben Ergen- Mustafa Erdoğan çifti, 2.5 yaşındaki oğulları Atlas’ın ardından geçtiğimiz 22 Haziran’da erken doğumla dünyaya gelen ikizlerinden birine ‘Güney’, diğerine ise mitolojide savaş tanrısı anlamına gelen ‘Ares’ adını vermişti.

Ancak Ergen, bir süre sonra yakın çevresinin Ares ismini pek uygun görmediğini, oğluna eşinin ismini eklemeye karar verdiklerini belirtmişti. Çift, önceki gün oğullarına bir isim daha vermek için avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

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