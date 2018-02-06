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Oğlunun gözleri önünde öldürüldü

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğuyla evine giden 38 yaşındaki Şeymus Kederci, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

06 Şubat 2018 13:11

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğuyla evine giden 38 yaşındaki Şeymus Kederci, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kederci\'nin kan davası kurbanı olduğu üzerinde durulurken, polis saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi, Amid Caddesi üzerinde, geçen pazar gecesi meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 13 yaşındaki oğlu ile evine giden Şeymus Kederci, evine yaklaştığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silahların ateşlenmesi ile çocuğunu korumak için kendini siper eden Kederci, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şeyhmus Kederci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen ekipler, güvenlik şeridi çekerek çevrede inceleme yaparken, Kederci\'nin, aralarında kan davası bulunan hasımları tarafından öldürüldüğü üzerinde durulduğu öğrenildi.
Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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