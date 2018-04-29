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BBC Türkçe

Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu

İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı kazandı. Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek. Roma'dan Övgü

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı kazandı. Annesinin sık sık kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından şikayetçi olan çocuğun hukuk mücadelesine babası da destek vermişti.

Başkent Roma'da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.

Anne mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin euro tazminat ödeyecek.

Kimlik bilgileri açıklanmayan anne ve baba daha önce boşanmışlardı.

Çocuk, annesinin kendi fotoğraflarını ve özel hayatıyla ilgili yaptığı yorumları internetten silmesini talep etmişti.

Haber ise bugün Il Sole 24 Ore gazetesi tarafından baş sayfadan duyuruldu.

Gazete, "Çocukların isyanı mahkemelere taşınıyor" başlıklı haberinde daha önceki birkaç vakadan da örnekler verdi.

Habere göre geçen Eylül ayında da Mantova kentinde bir mahkeme benzer şekilde bir anneye, çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırmasını emretmişti.

2013 yılında da, kızı adına Facebook hesabı açıp yöneten bir annenin hesabı iptal etmesi kararı çıkmıştı.

Söz konusu kararlar, küçük yaştaki çocukların toplumsal imajının ve özel hayatın gizliliğinin korunması ilkesine dayandırıldı.

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