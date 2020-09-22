Oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran AKP'li vekile '6 bin 360 TL' para cezası!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde alınan tedbirlere uymayarak oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran, süre sınırını aşan ve yasak olmasına rağmen yemek servisi yaptırdığı belirlenen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 'en üst limitten' toplam 6 bin 360 TL idari para cezası verildiği öğrenildi.