Oğlunun düğününe 1500 davetli çağıran AKP'li vekile '6 bin 360 TL' para cezası!

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen 'düğünler ile nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanması' öngörülmesine rağmen, AKP Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun düğününde bu kurala uyulmadığı tespit edildi.
Cemil Yaman'a 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi uyarınca Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayalı olarak 3 bin 180 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Milletvekili Yaman'a düğünler ile nikâhlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi ya da ikramının yasaklanmasına rağmen, düğünde davetlilere toplu yemek verildiği için aynı tutardaki idari para cezası iki kez uygulandı ve ceza 6 bin 360 TL oldu.
Dilovası Kaymakamlığı, düğünün yapıldığı işletmenin bağlı olduğu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 360 TL ve yemek firmasına da 3 bin 180 TL idari para cezası uyguladı. (DHA)