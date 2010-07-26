Oğlunun düğününde döktürdü

T24- MFÖ grubunun ünlü solisti Fuat Güner'in oğlu Kaan önceki akşam düzenlenen bir düğünle dünyaevine girdi. Kaan Güner'in şahitliğini Kenan İmirzalıoğlu yaptı







DÜĞÜNDE DANS ŞOV YAPTI



Mazhar-Fuat-Özkan'ın 'Fuat'ı, önceki akşam hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Fuat Güner, SuAda'da düzenlenen muhteşem bir düğünle oğlu Kaan'ı evlendirdi. Düğüne, iş ve sanat dünyasından yaklaşık 250 seçkin konuk katıldı.



ŞARKILARINI SÖYLEDİ



Fuat Güner, kendi oğlunun düğününde sahne aldı ve davetlileri muhteşem parçalarıyla coşturdu. Gecenin ilerleyen saatlerinde Burcu Güneş ile muhteşem bir dans gösterisi de yapan ünlü şarkıcı, davetlilerden büyük alkış aldı. Güner'in eşine ise danslarda Kenan İmirzalıoğlu eşlik etti.



ALANSON KATILMADI



Düğüne, MFÖ'nün diğer solisti Özkan Uğur da katılırken; Mazhar Alanson'un davette yer almaması soru işaretleri yarattı. Konukların da bu konuda sorular yöneltmesi üzerine Güner, sahneye çıkıp bir akrabası aniden fenalaştığı için, Alanson'un geceye katılamadığını söyledi.



AİLEDEN 'EVLEN ARTIK' BASKISI



Genç çiftin nikah şahitliğini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, kendisinin ne zaman evleneceği hakkında sorulan bir soruya, "İnşallah en kısa zamanda ben de evleneceğim. Zaten annem ve babam böyle fotoğrafları gördükçe, üzerimdeki baskılar da artıyor" dedi.