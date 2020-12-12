Oğlu doğum lekesinden rahatsız olunca, destek için aynısını vücuduna dövme yaptırdı

T24 Dış Haberler

Kanada'nın Alberta eyaletinde bir baba, vücudundaki doğum lekesinden rahatsız olduğunu fark ettiği oğluna destek olmak için dövme iğnesi altında 30 saat geçirdi.

Derek Prue Sr., oğlunun kendisini daha iyi hissetmesi için göğsündeki doğum lekesinin aynısını kendi vücuduna dövme yaptırdı.

CBC televizyonuna konuşan Prue, "Kendini rahatsız hissettiğini biliyordum. Bunu yaşayan kişinin sadece o olmadığını göstermek istedim" dedi.

Prue, oğlunun yüzmeye giderken tişörtünü çıkarmamayı istemesinin ardından harekete geçmeye karar verdiğini söyledi.

Kanadalı baba, oğluna dövmesini daha sonra bir otelin havuzunun kenarında gösterdiğini belirtti.

Derek Prue'nun aynı isimdeki oğlu büyük bir gülümsemeyle, "Mutlu oldum, biraz kafam karıştı çünkü böyle bir şey yapacağını bilmiyordum" diye konuştu.

Dövmenin yapılmasının beklediğinden çok daha uzun sürdüğünü ifade eden baba pişmanlığı olmadığını söyledi; "Vereceği reaksiyonu görmek istiyordum. Şimdi ömür boyu aynı izi taşıyacağız".