Oğlunun cenazesi için eylem yapan Kemal Gün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı: Ya cezaevine alın ya da denetimi kaldırın

Tunceli’de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen oğlu Murat Gün’ün cenazesini almak için 90 gün açlık grevi yapan 71 yaşındaki Kemal Gün, 10 ayı aşkın süredir Erzincan’ın Çayırlı ilçesinden merkezde bulunan karakola giderek haftanın iki günü imza veriyor. Sağlık sorunları ve kar nedeniyle ilçeden merkeze gidip gelmesinin zorlaştığını belirten Gün, “İmza sebebiyle İstanbul’da yaşayan çocuklarımı göremiyorum ve doktora gidemiyorum. Dört tane dilekçe yazdım. Hepsine ret geldi. Talebim ya beni cezaevine alın ya da denetimi kaldırın. Cezaevi bundan daha iyidir” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre oğlunun kemiklerini aldıktan sonra gözaltına alınan ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kemal Gün adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Gün, haftanın iki günü ilçeden Erzincan merkeze giderek imza verdiğini belirterek, “71 yaşındayım rahatsızım. Doktora bile gidemiyorum. Çocuklarım İstanbul’da yaşıyor. Onları gidip göremiyorum” dedi.

Mahkemenin memleketi Tunceli’ye gitmesine de yasak koyduğunu belirten Kemal Gün, “Çocuğumun mezarına gidemiyorum. Çok mağdur duruma düştüm. Adli kontrolün kaldırılması talebiyle 4 tane dilekçe yazdım. Hepsine ret geldi. İtiraz ettim. Onları da reddettiler” diye konuştu.

“Devlete, Türkiye Cumhuriyeti’ne sesimi duyurmak istiyorum” diyen Gün, “İstanbul’a doktora gitmek istiyorum ama imza yüzünden gidemiyorum. Özgürlüğüm kısıtlanıyor. Talebim ya beni cezaevine alın ya da denetimi kaldırın. Cezaevi bundan daha iyidir. Erzincan soğuk ve kar olduğu için merkeze gidip gelmek benim için zor oluyor” dedi.

"Endişeleniyorum"

Kemal Gün’ün kızı Beyhan Gün ise, “Babamın sağlığından dolayı endişeleniyorum. Başına bir şey gelirse sebebi bu adaleti düzgün işletemeyenlerin yasayı kafasına göre koyan sorumlulardır” dedi.