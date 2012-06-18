Oğlunun borcu yüzünden hapse girdi, gardiyanlar kurtardı

İzmir'in Bayındır ilçesinde askerde tüp patlaması sonucu kaybettiği eşinin şehit maaşıyla geçinen İlknur Şenol, oğlu Cengiz Şenol ile birlikte ödemeyi taahhüt ettikleri borcu ödeyemeyince cezaevine düştü. Geçen sürede 900 liradan 4 bin liraya çıkan borç yüzünden oğluyla birlikte cezaevine giren İlknur Şenol'a yardım eli infaz koruma memurlarından geldi. Müdürlerinden izin alıp aralarında para toplayan gardiyanlar, borcu kapatarak İlknur Şenol'u hapisten kurtardı. Cezaevinin kapısında onu özgürlüğüne kavuşturan infaz koruma memurlarıyla tek tek vedalaşan Şenol, "Bu insanların hakkını nasıl öderim bilemiyorum. Hepsi benim evladım. Bu yaşıma kadar çektiklerime dayandım ama cezaevine düşmek çok ağırıma gitti. Allah bu gençlerden razı olsun" dedi.

Şehit maaşıyla geçiniyor

Ali Eyce'nin Yeni Asır gazetesinde yayımlanan haberine göre, İlknur Şenol, 37 yıl önce evlendiği kocasını askerde tüp patlaması sonucu kaybedince, 6 aylık oğlu Cengiz Şenol'la yaşamaya başladı. Bayındır'da eşinden kalma şehit aylığıyla geçimini sağlayan ve tarla işlerine giden İlknur Şenol, oğlunu büyüttü ve evlendirdi. Ancak evliliği iyi gitmeyen oğlu boşanınca tekrar annesinin yanına döndü. İlknur Şenol'un oğlu Cengiz Şenol, bir arkadaşının borcuna kefil olunca, Şenol ailesinin başına gelmedik kalmadı. Servis şoförlüğü yapan Şenol, arkadaşının borcu ödememesi üzerine kefil olarak onun üzerinden takip yapıldı. Avukatlara ödeme konusunda verdiği sözü de yerine getiremeyen Şenol, taahüdü ihlal suçundan 90 gün hapis cezası yatmak üzere Torbalı Cezaevi'ne kondu.

Oğlunu ziyarete gitti, gözaltına alındı

Arkadaşının borcu yüzünden cezaevinde yatan oğlunu haftada birkaç gün ziyarete giden İlknur Şenol, en son 23 gün önce gittiği ziyaretten çıkarken jandarmalar tarafından kimlik sorgusuna bağlı olarak yapılan tarama sonucu, hakkında yakalama kararı olduğu için gözaltına alındı. Cezaevi jandarmalarının sorgusunu beklediği İlknur Şenol, oğluna ait borcun ödenmesi konusunda tahaahüt verdiği ve bu tahaahütü yerine getirmediği için hakkında 90 gün hapis cezası verildiğini öğrendi. Bir bankaya olan 900 liralık borcun zamanında yatırılmadığı için 4 bin liraya çıktığını öğrenen ve ödeyecek durumu olmayan İlknur Şenol, Yeni Şakran'daki Aliağa Cezaevi'ne gönderildi.

Gardiyanlar aralarında para topladı

İnfaz koruma memurları, cezaevi müdürüyle görüşüp İlknur Şenol'u kurtarabilmek için aralarında para toplamak istediklerini söylediler. Aldıkları izin üzerine cezaevindeki diğer meslektaşlarına da durumu ileten memurlar, herkesin yardımda bulunmasıyla gereken parayı topladılar ve alacaklı bankanın avukatına ulaşarak borcun ödeneceğini bildirdiler.

'Borçları sıfırlandı'

Borcun ödenmesinin ardından İlknur Şenol'un, cezaevindeki 23'üncü gününde tüm borçları silindi ve hakkındaki hapis kararı kaldırıldı. Cezaevinde kendisi için başlatılan seferberlikten habersiz kalacağı 57 günün düşünen Şenol'a müjdeli haber, sağlık görevlilerinin kontrolünde söylenebildi. Gözyaşlarını tutamayan kadın, cezaevi çalışanlarına dualar etti. Cezaevi çıkışında onu özgürlüğüne kavuşturan infaz koruma memurlarıyla tek tek vedalaşan İlknur Şenol, "Bu insanların hakkını nasıl öderim bilemiyorum. Hepsi benim evladım. Bu yaşıma kadar çektiklerime dayandım ama cezaevine düşmek çok ağırıma gitti. Allah bu gençlerden razı olsun. Yardımları sayesinde hem özgürüm hem de benden para isteyen olmayacak" dedi.

'İkimizin acı kaderi'

Cezaevine girdiğinden bu yana oğlunu hiç ziyarete gitmediğini, söyleyen İlknur Şenol, "Beni jandarmalar tutmadan önce haftada bir yada iki defa Torbalı Cezaevi'ndeki oğlumu ziyarete gidiyordum. 23 gündür cezaevinde olduğum için hiç ziyaretine de gidemedim. Bayındır'a gittikten sonra yapacağım ilk iş oğlumu ziyaret etmek olacak. O da bir arkadaşına kefil olduğu için cezaevinde yatıyor. Bu cezaevine girmek ikimizin de acı kaderinde varmış" diye konuştu.