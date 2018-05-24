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Oğlunun av tüfeği vurduğu baba hastanede öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, oğlu Turan Malkoç (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, ağır yaralanan Ali Malkoç (55), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi

24 Mayıs 2018 13:55

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, oğlu Turan Malkoç (25) tarafından av tüfeğiyle vurularak, ağır yaralanan Ali Malkoç (55), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. 
Olay, dün sabah saatlerinde, merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Serpincik Gölü kenarında bulunan çiftlik evinde meydana geldi. Ali Malkoç ile oğlu Turan Malkoç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Turan Malkoç, evdeki av tüfeğini alıp, babası Ali Malkoç\'a ateş etti. Karnının çeşitli bölgelerine saçmalar isabet eden baba Malkoç ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Malkoç, yapılan ilk müdahale sonrası ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Ali Malkoç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası gözaltına alınan Turan Malkoç\'un ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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