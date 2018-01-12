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"Oğlunun arkadaşıyım" dedi, eve girdi; 75 yaşındaki kadını önce yumrukladı, sonra altınını çaldı

Hırsız, Coşdan'ın elini ve ayaklarını koli bandıyla bağladı

12 Ocak 2018 12:01

Denizli'de oturan Ümmü Coşdan (75) evine çocuklarının arkadaşını olduğunu belirterek 1 bardak su isteme bahanesiyle giren kişi tarafından soyuldu. Zanlı, Coşdan'ı yumruklayarak dövdü.

Posta'da yer alan habere göre Denizli Çal’da yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torun sahibi 75 yaşındaki Ümmü Coşdan’ın evine gelen bir kişi “Nine, çocuklarının arkadaşıyım. Bir bardak su verir misin?” dedi. Ümmü Nine suyu getirince de yüzüne biber gazı sıktı. Sonra yüzünü defalarca yumrukladı. Ninenin ‘Kefen param’ diye boynuna taktığı 1100 liralık reşat altınını aldı.

75 yaşındaki Coşdan elini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayan hırsızı ısırdı. Hırsız, nineyi yine dövüp kaçtı. Coşdan, mutfağa kadar sürünüp aldığı bıçakla el ve ayaklarındaki koli bantlarını keserek kurtuldu.

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